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22 Kasım 2023 Çarşamba 16:34:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 16:34:00

Öküz öldü, ortaklık bozuldu: Akşener'den CHP'ye, "Yüzde 60'la alırız diyen akılsızlara dokunmadılar"

Kaynak: TRT Haber-AA

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel seçim yenilgisinin ardından ittifakın sona erdirildiği CHP'ye üstü kapalı tepki gösterdi. Akşener, "'Kazanacak aday' dediğimiz için bizi topa tuttular ama 'yüzde 60'la alırız' diyen akılsızlara dokunmadılar" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

"YÜZDE 60 ŞAKŞAKÇILARININ, KOLA KUTUSU MERAKLILARININ KEYFİ YERİNDE"

Akşener, olası ittifak için kapıları kapattığı CHP'yi isim vermeden şu sözlerle hedef aldı:

"Dün "yüzde 60 ile kazanırız" yalanını üretenler yeni yalanlar türetiyorlar. İşte bu nedenle "kazanacak aday" dediğimiz için bizi topa tuttular ama "yüzde 60'la alırız" diyen akılsızlara dokunmadılar. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde; yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde ama tüm itirazlarında, haklı çıkan sözünün değeri daha yeni anlaşılan İyi Parti, zor durumdaymış." ifadelerini kullandı

Etiketler : AKŞENER CHP ALTILI MASA SEÇİM
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