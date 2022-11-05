Okurken havalara uçtum

Taner Ölmez, ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Yaratılan' adlı dizi çekti. Dijitalde yayınlanacak olan yapımda Ölmez'e Erkan Kolçak Köstendil ve Şifanur Gül eşlik ettiTaner Ölmez, ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Yaratılan' adlı dizi çekti. Dijitalde yayınlanacak olan yapımda Ölmez'e Erkan Kolçak Köstendil ve Şifanur Gül eşlik etti.