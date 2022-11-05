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05 Kasım 2022 Cumartesi 11:29:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 11:29:00

Okurken havalara uçtum

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Taner Ölmez, ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Yaratılan' adlı dizi çekti. Dijitalde yayınlanacak olan yapımda Ölmez'e Erkan Kolçak Köstendil ve Şifanur Gül eşlik etti.

Taner Ölmez, ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Yaratılan' adlı dizi çekti. Dijitalde yayınlanacak olan yapımda Ölmez'e Erkan Kolçak Köstendil ve Şifanur Gül eşlik ettiTaner Ölmez, ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Yaratılan' adlı dizi çekti. Dijitalde yayınlanacak olan yapımda Ölmez'e Erkan Kolçak Köstendil ve Şifanur Gül eşlik etti.

Etiketler : Yaratılan Taner Ölmez film
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