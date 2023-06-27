Okumayı öğrendiler azmi öğrettiler

Yaşlılar merkezinde sosyalleşen 65 yaş üstü teyzeler bir de okuma yazmayı öğrendi. Çocukluk hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 10 kadın azimleriyle gençlere örnek olurken, mezuniyet töreninde cübbe giyip kep takarak gurur tablosu oluşturdu.

YAŞITLARIYLA SOSYALLEŞİYORLAR

İstanbul Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Yaşlılar Merkezi'nde yaşıtlarıyla sosyalleşiyor, eğitimlere ve aktivitelere katılıyor. Merkezde verilen hizmetlerden bir tanesi ise okuma yazma eğitimi. 5 yıldır sürdürülen okuma yazma eğitiminden bu sene 65 yaş üstü 10 büyük mezuniyet heyecanı yaşadılar.

DUYGUSAL VE RENKLİ MANZARA

Herkese örnek olan 65 yaş üstü büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktılar. Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı'nın katıldığı törende giydikleri kepleri havaya attılar. Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimizin bu azimden, bu gayretten örnek alması lazım" dedi.

Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, "Bu merkezde büyüklerimiz güzel vakit geçirmenin ötesinde eğitim alamadıkları alanda ya da ilgi duydukları alanda kendilerini yetiştiriyorlar" diye konuştu.