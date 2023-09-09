Okumanın yaşı yok

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09 Eylül 2023 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:08:00

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Edirne'de yaşayan 72 yaşındaki Sevim Tara, Edirne Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursunu tamamlayarak ilkokul diploması aldı.

Edirne'de yaşayan 72 yaşındaki Sevim Tara, Edirne Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursunu tamamlayarak ilkokul diploması aldı. Ortaokul, lise ve üniversite diploması almayı hedeflediğini söyleyen Sevim Tara, yıllarca okuma yazma bilmemenin zorluklarıyla karşılaştığını belirtti.

Etiketler : Edirne Sevim Tara İlkokul diploması Okuma yazma kursu.
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