Okumanın yaşı yok
Edirne'de yaşayan 72 yaşındaki Sevim Tara, Edirne Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursunu tamamlayarak ilkokul diploması aldı.
Edirne'de yaşayan 72 yaşındaki Sevim Tara, Edirne Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursunu tamamlayarak ilkokul diploması aldı. Ortaokul, lise ve üniversite diploması almayı hedeflediğini söyleyen Sevim Tara, yıllarca okuma yazma bilmemenin zorluklarıyla karşılaştığını belirtti.
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