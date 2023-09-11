11 Eylül 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 08:15:00
Okulun ilk gününde yollarda trafik yoğunluğu
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çalacak. Okulların ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde yollarda hareketlilik yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu geri döndü. Yaz tatilinde yüzde 30'lara düşen yoğunluk, okulun ilk gününde yüzde 50'nin üzerine çıktı.
- Bakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
- İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı
- EOKA'dan sonra sıra İngiliz çocuklarında: Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı
- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ipini çekti
- Sıcaklıklar bugünden itibaren düşecek