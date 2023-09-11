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11 Eylül 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 08:15:00

Okulun ilk gününde yollarda trafik yoğunluğu

Kaynak: TRT Haber

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Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çalacak. Okulların ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde yollarda hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu geri döndü. Yaz tatilinde yüzde 30'lara düşen yoğunluk, okulun ilk gününde yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Etiketler : okul istanbul trafik
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