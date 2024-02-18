Okulları renklendiren iyilik elçileri

ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜL GÖNÜLE



Kırklareli'nde Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Kırklareli İl Temsilciliği önderliğinde bir araya gelen yaklaşık 30 üniversite öğrencisi, "Çocuklar İçin Gönül Gönüle" projesi kapsamında köy okulları ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okulları ziyaret ediyor.

Kendilerine "iyilik elçileri" adını veren grup, öğrencilerle geleneksel oyunlar oynuyor, çocuklara masallar anlatıyor, yüz boyama etkinlikleri düzenliyor.

DEVAMSIZLIĞI AZALTAN PROJE



Grup, 3 yılda 20 köy ile kent merkezindeki 7 okulda yaklaşık 2 bin öğrenci ile buluştu.

"İyilik elçileri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullardaki devamsızlığın önlenmesini, çocukların geleneksel oyunlarla tanışıp okula olan ilginin artmasını hedefliyor.

Devamsızlığın fazla olduğu, dezavantajlı öğrencilerin okulları ile köy okullarında etkinlikler düzenlediklerini belirten İyilik Elçileri, başarılı çalışmalar yaptıklarına inandıklarını söylüyor.