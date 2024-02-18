VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları doğru değil"
Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı
"Erdoğan-Sisi görüşmesi Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacak"
Okulları renklendiren iyilik elçileri
Katlanabilir iPhone projesi ertelendi
Kaporta ustası Emine Hanım
18 Şubat 2024 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 08:00:00

Okulları renklendiren iyilik elçileri

ABONE OL

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri "İyilik Elçileri' adıyla köy okullarını geziyor. Buluştukları çocuklarla oyunlar oynayarak okul adaptasyonunu artırıyor, öğrencilerin unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜL GÖNÜLE

Kırklareli'nde Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Kırklareli İl Temsilciliği önderliğinde bir araya gelen yaklaşık 30 üniversite öğrencisi, "Çocuklar İçin Gönül Gönüle" projesi kapsamında köy okulları ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okulları ziyaret ediyor.

Kendilerine "iyilik elçileri" adını veren grup, öğrencilerle geleneksel oyunlar oynuyor, çocuklara masallar anlatıyor, yüz boyama etkinlikleri düzenliyor.

DEVAMSIZLIĞI AZALTAN PROJE

Grup, 3 yılda 20 köy ile kent merkezindeki 7 okulda yaklaşık 2 bin öğrenci ile buluştu.

"İyilik elçileri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullardaki devamsızlığın önlenmesini, çocukların geleneksel oyunlarla tanışıp okula olan ilginin artmasını hedefliyor.

Devamsızlığın fazla olduğu, dezavantajlı öğrencilerin okulları ile köy okullarında etkinlikler düzenlediklerini belirten İyilik Elçileri, başarılı çalışmalar yaptıklarına inandıklarını söylüyor.

Etiketler : kırklareli öğrenci okul iyilik
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX