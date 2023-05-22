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22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:12:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:12:00

Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer açıkladı... 29 Mayıs'ta okullar tatil

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" açıklamasını yaptı. Bakan Özer seçim sonrası 29 Mayıs'ta okulların tatil olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ

1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

OECD'NİN TÜRKİYE EĞİTİM RAPORU

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.

29 Mayıs Pazartesi günü okullarımızı tatil edeceğiz

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