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12 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00

Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı

Kaynak: Yeni Şafak

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Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın girişimiyle İBB Meclisi'nde öğrenci akbili için alınan indirim kararını aradan aylar geçmesine rağmen onaylamadı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına rağmen konuya ilişkin hiçbir adım atmayan İmamoğlu'nun sessizliğine öğrencilerin tepkisi devam ediyor. Öğrenciler, indirim kararını uygulamayan Ekrem İmamoğlu'na karşı imza kampanyası başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın girişimiyle İBB Meclisi'nde öğrenci akbili için alınan indirim kararını aradan aylar geçmesine rağmen onaylamadı. Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu'nun sözü balon olup uçtu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Cumhur İttifakı, kararın geri çekilmesi için harekete geçti.

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden zammın kaldırılmasına yönelik karar çıkmasına rağmen kararı uygulamaya almadı. Öğrenci ulaşımına yapılan indirimi veto edeceğini açıklayan İmamoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen konuya ilişkin hiçbir adım atmadı. Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu, aradan geçen 5 aya rağmen İBB Meclisi'nin aldığı kararı tanımıyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İmamoğlu konuya ilişkin sessizliğini korurken indirim kararının uygulanmasına tepkiler sürüyor. İBB Meclisi'nde iki defa karar alınmasına rağmen bunu veto eden ve uygulamayan Ekrem İmamoğlu'na karşı öğrenciler imza kampanyası başlattı.

İstanbul'da ulaşımın ucuz olduğunu iddia eden İmamoğlu, öğrencilere tanınan indirim kararını uygulamak yerine yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum. Okulların açılacağı ilk gün trafikteki olası sıkışıklığı önlemek amacıyla geniş çaplı önlemler aldık."
Etiketler : İBB İETT EKREM İMAMOĞLU İBB Meclisi
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