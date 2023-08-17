Okula gönüllü renk

Amasya'da Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu Müdürü Yakup Dursun, önlüğü giyip okul görevlisiyle duvarları boyamaya başladı. LGS için destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrenciler de okulun boyanmasına yardım etmek istedi. Öğrenciler, kurstan çıktıktan sonra ellerine fırçayı alarak okullarını yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için okul müdürü ve görevliye yardım ediyor.

