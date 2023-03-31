Ankara Çankaya'da uyuşturucu madde etkisi altında olan Yiğitcan Berke B. (17), gözüne kestirdiği ortaokul öğrencileri İ.C.A. (14) ve S.T.Y.'yi (14) okul çıkışında bıçaklayıp kaçtı. Yoldan geçen Filistinli üniversite öğrencisi Omar A.'yı da "Bana küfür etmişsin" diyerek yaralayan saldırgan, daha sonra üç lise öğrencisini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kalbine bıçak darbesi alan lise 3. sınıf öğrencisi Alperen Palta (16), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNÜNE ÇIKANA SALDIRDI



Olayın tanıklarından esnaf Halis Demir şöyle konuştu: "Çocuğun elinde bıçak vardı. Herkese saldırıyordu. Bir çocuk yere düştü, birisi bacağını tutarak koşuyordu. Ardından da polisler geldi, saldırganı yakaladı."

ADINI TAŞIDIĞI AĞABEYİYLE AYNI SON!



Üç kardeşten en büyüğü olan Alperen'in adını, vefat eden ağabeyinden aldığı öğrenildi. Talihsiz genç, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Katil zanlısı Yiğitcan Berke B., olay yerine gelen polislerce böyle yakalandı.