Oktay'dan şehit Gök için taziye mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şehit Furkan Gök'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, Türk milletine de başsağlığı dileğinde bulundu.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
#PençeKilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 22, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/VX5okthnW5