Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı

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18 Ekim 2021 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 18:08:00

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu ve hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak "ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan" gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler. Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır."

"BU PARALEL YAPILARA HESAP SORULMALIDIR"

Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşların ve çalışanların her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyuran Oktay, "Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan" açıklamasında bulundu.

Etiketler : fuat oktay cumhurbaşkanlığı kemal kılıçdaroğlu dava
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