Vural'dan Özel'e tepki: İYİ Parti'ye saldırılmasını siz mi istediniz?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bomba göndermede bulundu. Oktay Vural, "Bugün Balıkesir-Bandırma'da CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan yardımcısı Sayın Özgür Özel kendilerinin emeğiyle var edilen televizyon kanallarının olduğunu söylemiş." dedi.

"İYİ PARTİ'YE SALDIRILMASINI SİZ Mİ İSTEDİNİZ?"

Oktay Vural, "Sayın Özel emeğinizle var edilen televizyon kanalları hangileridir? Açıklayınız." sorusunu sordu.

Vural, "Bu durumda kanallar sizin emeğinizle var olmuşsa İYİ Partiye saldırılmasını siz mi istemiş oluyorsunuz? Bu zihniyet mi basın özgürlüğüne sahip çıkacak?" ifadelerini kullandı.

"KANDİL'DEN SUFLE ALAN..."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural geçtiğimiz günlerde de; Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Vural, İmamoğlu'nun Kandil'den sufle alan DEM Parti ile İstanbul'u yöneteceğini vurguladı.

CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Oktay Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçladı. Şu ifadeleri kullandı:

CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş.

Senin partin yok mu? Sen partiler üstü müsün? Sen tek adam mısın? İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin.

Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'da ayrılması için referandum öneriyor.