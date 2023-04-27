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27 Nisan 2023 Perşembe 20:38:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 20:38:00

Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Hayırlı olsun" dedi.

Etiketler : Fuat Oktay Nükleer Enerji Santralleri Cumhurbaşkanı
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