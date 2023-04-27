Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 27, 2023
Ülkemizin Enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak.
Hayırlı olsun.���� pic.twitter.com/VegyUNcYPT
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