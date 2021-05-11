Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Görüşmede iki ülke arasında ekonomi, ticaret, madencilik, ulaştırma ve taşımacılık, turizm, sivil havacılık ve terörle mücadele alanlarında yapılan çalışmalar ile olası iş birliklerine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının yapılma zamanı ve KEK gündemindeki konular değerlendirildi.

Oktay, Başbakan Yardımcısı Umurzakov'un ve tüm Özbekistan halkının Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, en kısa zamanda görüşme temennisinde bulundu.