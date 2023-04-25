Oktay: Hızlı tren hattımızı Türkiye Yüzyılı'nda 13 bin 400 kilometreye ulaştırıyoruz

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Etimesgut'ta esnaf ziyaretlerine devam etti. Sebze meyve satan vatandaşla sohbet eden Oktay, "Soğan fiyatları düşüyor, daha da düşecek inşallah." dedi.

Daha sonra Yozgat derneklerinin temsilci ve üyeleriyle bir araya gelen Oktay, yaptığı konuşmada, bir dost meclisinde Yozgatlı hemşehrileriyle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu ve Hoşumlu Kültür ve Dayanışma Derneğinin (HOŞ-DER) Ankara'da Yozgat'ın değer ve geleneklerini kardeşlik iklimi içinde sahiplenip yaşatma çalışmalarını son derece önemli bulduğunu belirten Oktay, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 iliyle Türkiye'nin güçlenmesi için, toplumun her kesimiyle yükselmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Oktay, savunma, ihracat, enerji ve turizm gibi pek çok alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmanın kendilerine nasip olduğunu dile getirerek, e-Devlet hizmetleri başta olmak üzere kamusal hizmetlerin kalitesini sürekli artırdıklarını, konforlu yollar ve son teknolojiyle donanmış hastanelerle ulaşım ve sağlıkta devrimler yaptıklarını kaydetti.

Okulundan eğitim araçlarına, üniversitesinden yurduna, tüm unsurlarıyla güçlü bir eğitim altyapısı kurduklarını anlatan Oktay, hukuk alanında Türk siyasi hayatının en büyük, en köklü reformlarına imza attıklarını, Türkiye'nin küresel istikrarın ve bölgesel güvenliğin tesisi için anahtar ülke konumuna geldiğini söyledi.

"NİYETİ HAYIR OLMAYANIN AKIBETİ HAYIR OLABİLİR Mİ?"

Oktay, 14 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin tüm bu kazanımlarını Türkiye Yüzyılı'na taşımak istediklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın kalbi olan Anadolu'nun, üretimi, istihdamı, tarımı, enerjisiyle 2053'e yürümesini istediklerini ifade etti.

Terör örgütlerinin başını sınırların dışında bile ezerek Türkiye'nin geleceğine güvenle bakabilmesini temin ettiklerini belirten Oktay, bunu yerli ve milli savunma araçlarıyla yaptıklarını kaydetti.

Oktay, Altay tankının da Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini hatırlatarak, "Cumhur İttifakı olarak biz milli projelerin derdindeyken Kılıçdaroğlu, Kandil'e yaranacak ve onlara yaranarak alacağı kanlı oyların peşindeydi. 'Ne işimiz var Suriye'de?' diyerek YPG'yi aklamaya çalışmıyor mu? 'Aslında o YPG de kendi halkının çıkarlarını savunuyor' diye Kürt kardeşlerimize hakaret etmiyor mu? Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka, Ankara'da başka konuşanlar bunlar değil mi? Bakıyoruz, Kandil 'Kılıçdaroğlu tek çaremiz.' derken FETÖ'cü hainler de umudunu yine bu yedili maşaya bağlamış durumda. Niyeti hayır olmayanın akıbeti hayır olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"ENERJİDE BAĞIMSIZLIK BAYRAMINI FİLYOS'TA YAPTIK"

Türkiye'de yaşayan her bir bireyin ekonomik bağımsızlığının, ülkenin ekonomik bağımsızlığından asla ve asla ayrılamayacağına dikkati çeken Oktay, cumhuriyetçi, milliyetçi olmanın eser üretmeyi, hizmet üretmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi, milliyetçi olmanın ülkenin itibarını yükseltmek, milletin sofrasını zenginleştirmek, bayrağını her mecrada gururla dalgalandırmak olduğunu söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Yoksa bir tarafa gidip Kandil'le iş tutup diğer tarafa da gidip 'En büyük milliyetçi benim.' demekle olmaz. 'Bizim olduğumuz yerde Kandil olmaz.', 'Bayrak vatan kırmızı çizgimiz.' demekle olmaz. Bu millet bunu, artık kusura bakmayın, hiç kimse bunu yutmaz. Bu ülke için şimdiye kadar taş üstüne taş koymamış, bir tek dikili ağacı bile olmayanları, siz bunları görüyorsunuz değil mi? Karadeniz'de gaz bulduğumuzda bu yedili maşanın başı ne diyordu? 'Şunlara bak.' diyordu, 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk diye neredeyse bayram edecekler.' diyordu. Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Evet, bayram ediyoruz, bayramı ettik de. Allah'a hamdolsun, üç bayramı bir arada yaptık. Ramazan Bayramı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve yine enerjide bağımsızlık bayramını Filyos'ta bir arada yaptık.

Buradan da yedili maşaya bir kez daha seslenelim: Ey yedili maşa... Siz bu ülkenin kendi İHA'larına, SİHA'larına, uçak gemilerine sahip olmasından rahatsız olabilirsiniz ama bu millet bunlarla gurur duyuyor ve iftihar ediyor. Bunlar milletin sevinci, milletin bayramıdır. Bu bayramlara eşlik edemeyen, bu bayramların coşkusunu yaşayamayan, milletin sevincine eşlik edemeyen bu milletin bir ferdi olamaz. Bu milletin acısıyla üzülemeyen, sevinciyle sevinemeyen bu milletin bir parçası olamaz. Onlar bu ülkeye, bu milletin hayallerine yabancıdırlar. İnşallah, bunlara gerekli cevabı 14 Mayıs'ta en güçlü şekilde vereceğiz. Doğru mudur? Biz, 20 yıldır olduğu gibi istikametimizi milletimizden yana belirledik. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen istikrar ortamı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat diyoruz."

Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadıklarını söyleyen Oktay, 319 binini bir yılda teslim edilecek şekilde toplam 650 bin konut yaparak afetin açtığı yaraları tamamen saracaklarını belirtti.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'yle 81 ilin tamamını afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceklerini bildiren Oktay, aile sağlığı, aile diş hekimliği, evde bakım, palyatif bakım gibi hizmetleri güçlendireceklerini kaydetti.

"11 İLİ BİRBİRİNE HIZLI TREN AĞIYLA BAĞLAMIŞ OLUYORUZ"

Doğal gaz kullanamayan ilçe kalmamasını temin edeceklerini, Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vereceklerini, ekonomi alanında yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi sürdüreceklerini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Çarşamba günü Ankara'da yaşayan Yozgatlıların hasretle beklediği bir hizmeti daha sizlere kazandırmanın gururunu paylaşacağız. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde cuma günü hem Yozgat hem de Sivas hızlı tren hattımız inşallah hizmete açılmış olacak. Yerli rayların ilk defa kullanıldığı hızlı tren hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunmakta. Avrasya Tüneli'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Osmangazi Köprüsü'nden, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden daha büyük maliyette olan projede tam 49 adet tünel ve 49 adet viyadük yer alıyor. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren ile Yozgat'ımız ve başkentimiz arasındaki ekonomik ve sosyal bağlar daha da güçlenecek. Memlekete gitmek istediğinizde bir saat gibi kısa bir sürede, üstelik konforlu ve ekonomik şekilde sılayırahim yapabileceksiniz. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Yozgat Havalimanı inşaatı da şu anda devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda o da tamamlanacak. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlamış oluyoruz. Hızlı tren hattımızı Türkiye Yüzyılı'nda 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştırıyoruz."

Oktay, konuşmasının sonunda, dünü beraber inşa ettikleri gibi yarının taşlarını da birlikte döşeyeceklerini dile getirerek, bu konuda Yozgatlılara da büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.