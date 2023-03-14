Oktay: Sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Derinya bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan yaşam şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesinin tamamlandığını bildirdi. Oktay, gerekli adımları karşılıklı atarak Derinya sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacaklarını kaydetti.

Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan kayıplar dolayısıyla taziyelerini ileten Oktay, depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerden dolayı yüreklerinin yandığını dile getirdi.

Fuat Oktay, "Daima kalplerimizde yaşayacak evlatlarımızın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve bu kapsamda 3 kişi tutuklanmıştır. Dava sürecinin takipçisi olacağız. KKTC Hükümeti'nin öncülüğünde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nun deprem bölgesinde inşa edeceği 'Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü' konteyner kenti için tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime teşekkür ediyor, şampiyon meleklerimizin isimlerini ve anılarını daima yaşatacağımızın altını özellikle çiziyorum." diye konuştu.

Oktay, 1571'den bu yana Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile gönül ahdinin, her şart ve durumda işbirliğinin sürdürülmesini kaçınılmaz kıldığını işaret ederek Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasının ve ambargolara karşı başını dik tutarak dünyaya açılmasının her zaman Türkiye'nin öncelikli meselesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem felaketinin yaralarını hızla sararken KKTC'deki çalışmalara hiçbir zafiyete mahal vermeden devam ettiklerini belirterek fikir birliği içinde mutabakata varılan hususlarda, işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi gibi alanlarda ilerlediklerini aktararak şöyle devam etti:

"İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni işbirliklerimizin ön çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal sigorta sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik KKTC e-Devlet projesini kullanarak teknik çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Uyumlandırmayı gerek dijital imkanları kullanarak gerek karşılıklı idari düzenlemelerle hızla tamamlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan yaşam şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesi tamamlanmıştır. Gerekli adımları karşılıklı atarak Derinya sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız."

"KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Kuzey Kıbrıs belediyelerinin reform destek paketi ödemelerinin de tamamlandığını belirten Oktay, "Önümüzdeki dönemde, belediyelerde daha verimli bir bütçe yönetimi yönünde desteğimizi sürdürürken yerelde ihtiyaç duyulan ek finansal kaynakları da sağlayamaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün temsiliyet mührü, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Cumhuriyet Meclisi Projesi inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. e-KKTC programı kapsamında yer alan 22 projenin 15'i tamamlanmış ve aktif kullanıma açılmıştır." dedi.

Yeni Girne Askeri Hastanesi yapımında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bu yıl inşaatın tamamlanacağını ifade eden Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri çerçevesinde, Lefkoşa Çetinkaya Türk Spor Kulübü Taksim Sahası'nı tamamladıklarını, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Lefkoşa Cimnastik Salonu ve İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahasını kapsayan 5 tesisin sözleşmelerinin imzalandığını ve yapım sürecinin başladığını bildirdi.

Tarımdan hayvancılığa, kadın kooperatiflerinden girişimci desteklerine kadar her kesime destekleri sürdürdüklerini söyleyen Oktay, ilerleyen günlerde hazır hale gelecek 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturulan altyapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacağını aktardı.

"HAKKANİYET MÜCADELESİNDE KKTC'NİN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihin Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını gösterdiğini vurguladı. Oktay, Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında Rum tarafının kendi elleriyle yok ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucusu ve eşit ortağı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin, bu gerçeği temel alan, Ada'da kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan vizyona tam destek verdiğini işaret eden Oktay şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 'Hemen şimdi.' diyerek, buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Yine Maraş konusunda da KKTC'nin bölgenin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceğiz. Hem ekonomik kalkınma hem de Kıbrıs Türkü'nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanındayız."

KKTC Başbakanı Üstel'in yarın, beraberinde Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Hatay ve Adıyaman'ı ziyaret edeceğini belirten Oktay, kendilerine gösterdikleri yakın dayanışma için teşekkür etti.

Fuat Oktay, KKTC'nin deprem bölgesinden Kuzey Kıbrıs'taki akrabalarının yanına giden depremzede vatandaşlara da aynı dayanışma ruhuyla kapılarını açtığını anlattı.

Depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan KKTC'ye giden depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerekli desteklerin Türkiye tarafından sağlandığını kaydeden Fuat Oktay, KKTC'de bulunan depremzedelere her alanda destekleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: "TÜRKİYE, KKTC DEVLETİ, HÜKÜMETİ VE HALKININ YANINDADIR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, "Güçlü Türkiye, güçlü ve güvende KKTC demektir. Türkiye, güçlü olduğu sürece KKTC de gücüne güç katarak ve kendi ayakları üzerinde durarak gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran üstel, bunlar arasında voleybol şampiyonası için Adıyaman'da bulunan 25 küçük sporcunun da bulunduğunu belirtti.

Üstel, iki ülke olarak tarihlerinin en büyük felaketi ile yüzleştiklerini, şahsı ve halkı adına başsağlığı dileklerini ilettiğini dile getirdi.

Her hal ve şartta KKTC'nin yanında bulunan ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını kaydeden Üstel, depremin ardından tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Üstel, deprem haberini alır almaz Türkiye'ye 500'e yakın arama kurtarma ekibi ve 150'ye yakın iş aracı gönderdiklerini paylaştı.

Azerbaycan ile Türkiye'ye en büyük uluslararası arama kurtarma ekibi gönderen iki ülke olduklarını vurgulayan Üstel, "(Bu) 3 devlet bir millet olarak hareket ettiğimizin en somut göstergelerinden bir tanesidir." dedi.

Üstel, deprem felaketinin yaralarının sarılması için insani yardımın bulunduğu 100'e yakın tırı deprem bölgelerine gönderdiklerini, ekonomik örgütler ve hükümetin oluşturduğu ortak platform ile de 1000 prefabrik konutun depremde evlerini kaybeden insanlara gönderilmesi için çalışmaları başlattıklarını aktardı.

"KIBRIS TÜRK ŞAMPİYON MELEKLER KÖYÜ"

"Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" ismini taşıyacak 1000 konutluk yaşam merkezinin geçici de olsa 5 bine yakın insanın barınma ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Üstel, deprem bölgesinde yaşayan ve KKTC'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin yarım kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Üstel, her koşulda ve anda kardeşlerinin yanında durmaya ve ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna benzer süreçler özel süreçlerdir. Etle tırnak gibi, ayrılmaz kardeşliğin ortaya çıktığı süreçler. Kardeşliğin sözde değil, özde olduğunu kanıtlayan süreçler. Kıbrıs Türk halkı, Kurtuluş Savaşı süresince de konuya bu duygularla yaklaşmıştı. Dönemin İngiliz hükümetinin engellemelerine rağmen elinde avucunda ne varsa cepheye göndererek savaşa katkı sağlamıştı. Aynı noktadayız ve on yıllardır her şartta halkımızın yanında duran ana vatan Türkiye'nin, kardeşimizin bugün değil de ne zaman yanında olacağız?"

Türkiye'nin çok büyük, geçmişe oranla çok daha güçlü ve dünyada söz sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Üstel, "Türkiye, içinde bulunduğumuz coğrafyanın tartışmasız lideri konumundaki ülkedir. Türk halkı, kendi ülkesini tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en zor anda ayağa kaldırmayı başaracak güce sahip." ifadesini kullandı.

Üstel, en kısa sürede bu acı günlerin atlatılacağını, yaşananlardan ders çıkarılarak daha güçlü şekilde gelecek yolculuğuna devam edileceğini belirterek, Kıbrıs Türklerinin de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu noktada olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türk yetkililer ile yapılan toplantının hüzünlü bir ortamda gerçekleştiğine ancak son derece olumlu geçtiğine işaret eden Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına siyasi, ekonomik ve her alanda desteğini artırarak devam ettireceğini yeniden teyit etmesinin kardeşlik hukuklarının büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ VE GÜVENDE KKTC DEMEKTİR"

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Türk hükümet yetkililerine teşekkür ederek, "Türkiye, KKTC devleti, hükümeti ve halkının yanındadır. Güçlü Türkiye, güçlü ve güvende KKTC demektir. Türkiye, güçlü olduğu sürece KKTC de gücüne güç katarak ve kendi ayakları üzerinde durarak gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız." şeklinde konuştu.

Yaşanan deprem felaketinin tekrar yaşanmaması için yargı süreçlerinin hızla tamamlanması ve suçluların hak ettikleri cezayı almasının önemini vurgulayan Üstel, Türk yargısına ve hükümetine güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

Üstel, KKTC'de çocuklarını depremde kaybedenlerin ve hükümetin talebinin de buna sebep olan tüm suçluların hak ettikleri cezayı alması olduğunu sözlerine ekledi.