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26 Mayıs 2023 Cuma 07:44:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 07:44:00

Oğuzhan Uğur itiraf etti: Sorulardan CHP ekibi haberdardı

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6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde 'Baraj patladı' yalanıyla gündeme gelen Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu programda konuk etti. Uğur'un programa ait bir videoyu paylaşıp ardından silip düzenledikten sonra yeniden paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu olayın Uğur'un programının Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının isteğiyle sansüre uğradığı ortaya çıktı. Uğur konu hakkında, 'Furkan Bölükbaşı'nın videosunu yayınlayacağımı söz verdim. Davutoğlu da istememişti bunda da Kılıçdaroğlu'nun ekibi itiraz etti.' dedi.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk alan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının isteğiyle programdan bir bölümü çıkardığı ve sansürlediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Babala TV yayını YouTube üzerinden paylaşıldı.

Ancak ilk paylaşılan video kısa bir süre sonra kaldırıldı ve 5 dakikalık bir bölüm çıkarılarak yeniden yayına girdi.

Sunduğu programın tarafsız, bağımsız ve özgür bir çizgide yapıldığını iddia eden Uğur, Furkan Bölükbaşı'nın videosunun yayınlanmasına CHP'nin itiraz ettiğini itiraf etti.

Uğur, şu ifadeleri kullanarak sansüre uğradığını itiraf etti:

"Şöyle bir şey söylemem lazım. Furkan Bölükbaşı'nın videosunu yayınlayacağımı söz verdim. Davutoğlu da istememişti bunda da Kılıçdaroğlu'nun ekibi itiraz etti."

Uğur'un bu açıklamasından sonra istenmeyen soruların yayın akışından çıkarıldığı ve salona gelen seyircilerin bir tiyatronun parçası olarak kullanıldığı akıllara geldi.

Furkan Bölükbaşı'nın sorusunu herkes gittikten sonra video çekip ana videonun içine koyan Uğur, daha sonra bu videoyu silme ihtiyacı hissetti. Zira ilk yayınlanan video 4 saat 11 dakikayken, sansürlenen videonun süresi 4 saat 6 dakikaya düştü.

Böylece Babala TV'nin ve Oğuzhan Uğur'un sürekli övündüğü "özgür, tarafsız ve demokratik" bir yayın olmadığı, herkesin gönül rahatlığıyla soru sorabildiği bir ortama ev sahipliği yapmadığı ortaya çıktı.

"GENÇLERİN DEMOKRAT AMCASI" İMAJI ÇİZİLDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yayını, adeta bir itibar suikastı halini almıştı.

İnce'nin katıldığı programda herkes, FETÖ iltisaklı isimler dahil herkes rahatça sorularını yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu'nu pamuklara sararak 'gençlerin demokrat amca'sı imajı için çaba harcayan ekip, CHP'li danışmanlarla birlikte çalışarak istenmeyen soruları sansürledi.

"SONA KOYDUĞUMUZ VİDEOYU KALDIRIYORUZ"

Uğur, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ve bir süre sonra sildiği paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Format gereği kabul edilmeyen videoları sona koyuyoruz, hep öyle yaptık. Şartsız. Fakat ters algı yaratır eleştirisi çok geldiği için sona koyduğumuz videoyu kaldırıyoruz"

Böylece Uğur, CHP için algı çalışması yaptığını bir anlamda itiraf etmiş oldu.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kılıçdaroğlu Muharrem İnce
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