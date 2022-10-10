Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Kaynak: TRT Haber
Uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları yayımlandı. Öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
- Başkan Erdoğan'dan başörtüsü tepkisi: Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor
- Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
- Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
- İBB'nin, 2023 bütçe tahmin raporunu zamanında bakanlığa göndermediği öne sürüldü
- Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı