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24 Kasım 2022 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 15:31:00

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav sonuçları açıklandı

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Sınav, 19 Kasım'da Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilmişti.

12 Aralık'ta açıklanması beklenen sınav sonuçları Öğretmenler Günü dolayısıyla öne çekilerek bugün açıklandı.

Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden https://www.meb.gov.tr/ öğrenilebiliyor.

66 bin 679 uzman öğretmen başöğretmen oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri Beştepe'de ağırladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada uzman ve başöğretmen unvanı almaya hak kazanan öğretmen sayılarını paylaştı.

Erdoğan'ın konuşması söyle:

"Kanun kapsamında uzman ve başöğretmen unvanı almaya hak kazanan öğretmen sayılarını bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenimizin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenimizin 66 bin 422'si sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktora eğitimini tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. Böylece 66 bin 679 uzman öğretmenimiz, başöğretmen olma hakkını kazandı."

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na 595 bin 598 başvuru yapılmıştı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulmuştu.

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