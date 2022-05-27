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Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
27 Mayıs 2022 Cuma 14:19:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 14:19:00

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı 20-24 Haziran'da çevrim içi gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

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Bakan Özer, öğretmenlere 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde izin verdiklerini belirterek, "Uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar, 27-30 Haziran tarihleri arasında da idari izinli sayılacaklar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 17 Haziran'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanacağını söyledi.

Öğrencilerin bu dönem eğitim öğretimlerini kesintisiz bir şekilde tamamlamış olacaklarını kaydeden Özer, bu süreçte çok yorulan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin ne kadar fedakar olduklarına bu süreçte bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"8 saat maskeyle okullarda durdular. Kurallara riayet edilmesi için gerekli özeni gösterdiler. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye'de değil, OECD ülkelerinin çoğundaki öğretmenlerin aşılanma oranından bile daha yüksek aşılanma oranıyla topluma örneklik gösterdiler. Vefa gruplarında öğretmenlerimiz seferber oldular. Onun için ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağıyla uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Onun akabindeki 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."

"İlk kez Türk musikisini de Güzel Sanatlar Lisesi müfredatının içerisine dahil ettik"

Özer, Mustafa Kandıralı'nın büyük bir sanatçı olduğunu ama eğitime erişimle ilgili çok sıkıntılar çektiğini, hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan büyük performanslar gerçekleştiren ve sadece o performanslarla yetinmeyip nice sanatçılar yetiştiren büyük bir üstat olduğunu ifade etti.

Sadece akademik becerileriyle ön plana çıkan bir gençlik değil, kültür, sanat, medeniyet, ilim, irfan ve hikmetle sürekli teması olan, geçmişin derin damarlarından beslenen, onu yeni yorumlarla insanlığa sunan sanatçıların ortaya çıkmasını istediklerini dile getiren Özer, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kapsamlı bir iş birliğine girdiklerini anlattı.

Özer, şu ana kadar 75 ilde 95 güzel sanatlar lisesiyle bu çalışmaları devam ettirirken 6 ilde güzel sanatlar lisesinin olmadığını gördüklerini, bir, iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu illerde güzel sanatlar liselerini kurduklarını, artık 81 ilde güzel sanatlar lisesi olduğunu söyledi.

Sosyal devletin önceliğinin erişimi kolaylaştırmak olduğunun altını çizen Özer, son 19 yılda eğitimdeki büyük dönüşümün ana odağının eğitimin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu aktardı.

Bakan Özer, sadece güzel sanat liselerinin yaygınlaşmasına değil, güzel sanatlardaki kültür ve sanatla ilgili etkinliklerin diğer okullarda da olması için çaba sarf ettiklerini kaydederek, ilk kez Türk musikisini Güzel Sanatlar Lisesi müfredatının içerisine dahil ettiklerini vurguladı.

"2 bin 300'ün üzerinde anaokulu çağındaki çocuğa yetenek taraması yaptık"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da "Güzel sanatlar alanında maalesef kendi kültür dünyamıza sahip çıkmada bugüne kadar biraz aksak gittik diyelim. Bundan sonra bu çok daha güçleniyor. Biz de kendi vakıflarımızla bu alandaki yetenekli çocukları bulmaya, desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Üsküdar'da 2 bin 300'ün üzerinde anaokulu çağındaki çocuğa yetenek taraması yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Gelecek sene ilkokula başlayacak çocuklarımıza, bunların içinden yaklaşık 150 tanesini okulumuzdaki detaylı yetenek taramasına davet ettik. Haftaya onların içinden en başarılı bulduğumuz çocukları tam burslu olarak okulumuzda inşallah okutacağız. İçlerinden Türk müziğinin yeni dehalarının, yeni Tamburi Cemillerinin, yeni Kandıralılarının çıkması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yazıcı ve İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak da katıldı.

Törende konuşmaların ardından kurdele kesilerek lisenin açılışı gerçekleştirildi.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hasan Hüseyin Can Bilal Erdoğan
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