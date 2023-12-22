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22 Aralık 2023 Cuma 16:55:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 16:55:00

Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Çevirme İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki 21 S 0669 plakalı servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Siverek kaza öğretmen servis kaza Şanlıurfa yaralılar
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