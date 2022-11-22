Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında öğretmenlere tren bileti alımlarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 50, 24 Kasım tarihli PTT gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakanlık, bilginin gelecek nesle aktarılmasında önemli rol üstlenen öğretmenlere "Öğretmenler Günü" için bir hediye hazırladı.

Bu kapsamda, yıl boyunca TCDD Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere tüm tren seyahatlerinde yüzde 15 oranında yapılan indirim, 24-30 Kasım tarihlerinde standart tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 olarak uygulanacak.

İndirim uygulamasından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanabilecek.

5 YILDA 20,6 BİN ÖĞRETMEN YÜZDE 50 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDAN FAYDALANDI



Bakanlık tarafından öğretmenler günü dolayısıyla uygulanan yüzde 50 bilet fiyatı indiriminden 2017'de 4 bin 352, 2018'de 4 bin 567, 2019'da 6 bin 206, 2020'de 1473 ve 2021 yılında 4 bin 4 olmak üzere 20 bin 602 öğretmen faydalandı.

Ayrıca, öğretmenlerin PTT vasıtasıyla yapacağı yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargo gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulanacak.

İndirim uygulamasından öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesi durumunda faydalanılabilecek.