VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' açıklaması: 9 milyar 732 milyon lira destek verdik
Tatilden Deryalı dönüş
Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı
İkna çalışmaları sonucu 3 terör örgütü daha teslim oldu
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Amerika'da ödüllendi
Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme... İddianame kabul edildi
Barış'ın montu üzerinde
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
Havalı sahne
Çiçekli ziyaret
Kovid engeli
İngiltere'den İstanbul'a
Memleketinde yeni klip
Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti
Çin'in Hınan eyaletinde kimya fabrikasında çıkan yangında 36 kişi öldü
Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurla...
PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışmışlar
Terörle mücadelede PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol örgütlere ağır darbe
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı
22 Kasım 2022 Salı 14:11:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 14:11:00

Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl da Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında bilet alan öğretmenlere trenlerde yüzde 50, 24 Kasım tarihli PTT gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında öğretmenlere tren bileti alımlarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 50, 24 Kasım tarihli PTT gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakanlık, bilginin gelecek nesle aktarılmasında önemli rol üstlenen öğretmenlere "Öğretmenler Günü" için bir hediye hazırladı.

Bu kapsamda, yıl boyunca TCDD Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere tüm tren seyahatlerinde yüzde 15 oranında yapılan indirim, 24-30 Kasım tarihlerinde standart tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 olarak uygulanacak.

İndirim uygulamasından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanabilecek.

5 YILDA 20,6 BİN ÖĞRETMEN YÜZDE 50 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDAN FAYDALANDI

Bakanlık tarafından öğretmenler günü dolayısıyla uygulanan yüzde 50 bilet fiyatı indiriminden 2017'de 4 bin 352, 2018'de 4 bin 567, 2019'da 6 bin 206, 2020'de 1473 ve 2021 yılında 4 bin 4 olmak üzere 20 bin 602 öğretmen faydalandı.

Ayrıca, öğretmenlerin PTT vasıtasıyla yapacağı yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargo gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulanacak.

İndirim uygulamasından öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesi durumunda faydalanılabilecek.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı tren bileti kargo ücretleri öğretmen
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"
İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den evliliğe ilk adım

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den evliliğe ilk adım
Şok suçlama: Borcunu ödemedi

Şok suçlama: Borcunu ödemedi
Alışverişte panik! Aşk yok, iş var...

Alışverişte panik! Aşk yok, iş var...
Aşka bakışını anlattı

Aşka bakışını anlattı
Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça

Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça
Sipahi ekibi sete çıktı

Sipahi ekibi sete çıktı
Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok
Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi

Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX