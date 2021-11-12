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12 Kasım 2021 Cuma 13:20:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 13:20:00

Öğretmenlere müjde: 24-30 Kasım döneminde YHT yüzde 50 indirimli olacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Kampanyası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, YHT yüzde 50 indirimli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"nı bu yıl da uygulamaya koyacak.

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

YOLCULARA BİLET SATIŞINDA BİRÇOK ALTERNATİF SUNULUYOR

Yoğun ilgi gören kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, biletlerini farklı yöntemlerle temin edebiliyor.

Yolcular biletlerini gişelerden, internet sitesinden, mobil uygulamadan alabileceği gibi, 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayarak veya acentelerden temin edebiliyor.

Kampanya sürecinde öğretmenlerin, biletlerini satın aldıktan sonra biniş noktalarında öğretmen kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

İlk defa 2016 yılında başlatılan Öğretmenler Günü indirimlerden bugüne kadar toplam 19 bin 180 öğretmen faydalandı.

PTT KARGO'DA YÜZDE 24 İNDİRİM

PTT AŞ tarafından da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak.

İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.

Etiketler : PTT AŞ ÖĞRENCİ BİLET HIZLI TREN
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