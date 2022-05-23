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23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00:00

Öğretmen ataması yapılacak mı?

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

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"Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.

Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek,

"Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.

Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontejanın yüzde 50'den fazlasının İstanbul'a verileceğini belirtti.

Etiketler : Mahmut Özer Atama bekleyen öğretmen adayları öğretmen atamaları
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