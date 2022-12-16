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16 Aralık 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 19:00:00

Öğrenciye bir liralık ev

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İzmir'de araştırma üniversitesi master ve doktora yapan öğrencileri için 'Öğrenci Köyü' kurdu. Kampüsün deniz gören kısmında ful eşyalı dairelerin aylık kirası sadece bir lira.

İzmir'de araştırma üniversitesi master ve doktora yapan öğrencileri için 'Öğrenci Köyü' kurdu. Kampüsün deniz gören kısmında ful eşyalı dairelerin aylık kirası sadece bir lira.

İHTİYAÇ DUYULAN TÜM EŞYALAR VAR

Bilim ve teknoloji alanında yüksek düzeyde araştırmalar yapan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için 'Öğrenci Köyü' kurdu. Hayırsever bağışlarıyla kampüsün deniz gören kısmında yapılan ve geçen ay açılan evlerde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm eşyalar bulunuyor. Ekonomik anlamda cazip olan evler, öğrencilerin araştırmalarını günün belli saatlerine sığdırma zorunluluğunu ya da geç vakitte biten çalışmalar sonrası ulaşım sıkıntısı çekmelerini de ortadan kaldırıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE DERSLERİNİ ÇALIŞIYORLAR

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, kasım ayında köyün ilk etabındaki 5 binanın açıldığını, 20 lisansüstü öğrencisinin yaşamaya başladığını aktararak, "Bunların içinde 1+1, 2+1 ve 3+1 evlerimiz var. Burada kalan master-doktora öğrencilerimizin bir kısmı üstün başarı odaklı. Bir kısmı ise ekonomik ya da ailevi nedenlerle ihtiyacı olan öğrencilerimiz. Türkiye'de ve belki dünyada örneği olmayan bir yaklaşımla sadece valizlerini alarak kampüs içinde ve doğayla iç içe bir ortamda kalıyorlar, aylık ödedikleri kira ücreti de 1 TL'dir" diye konuştu.

Hayırseverlerden 7 evin yapımı için daha söz aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Yusuf Baran "Toplamda 15 bin metrekare civarı bir arazi ayırdık. Bu arazinin tamamına evler inşa ederek öğrencilerimizi burada barındıracağız" dedi.

Etiketler : ÖĞRENCİYE BİR LİRALIK EV İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
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