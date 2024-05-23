Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı!
Kaynak: DHA
Bingöl'de Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek, nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi. Kız öğrencinin yardımına koşan Dürçek, koridora çıkardığı öğrenciye 'Heimlich' manevrasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası nefes borusundaki leblebi çıkan öğrenci, kendine geldi.
Öte yandan, öğretmenin öğrencisine hayat kurtaran müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)