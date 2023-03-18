Öğrencileriyle şifa buluyor

Kanserle mücadele eden Buket öğretmen, öğrencilerini bir tek gün bırakmadı. Ameliyatlarını da tatil dönemlerine denk getiren fedakar öğretmen 'İstesem istirahat alırdım ama sınıfta ders anlatıyor olmak benim için en etkili terapi' diyor.

KEMOTERAPİ ALIRKEN İŞE DEVAM ETTİ

İzmir'de Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi İlkokulu öğretmeni 45 yaşındaki Buket Bolluk, 2020 yılının aralık ayında meme kanserine yakalandı. Pandemi döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim veren Buket öğretmen, ilk büyük ameliyatını yarıyıl tatiline denk getirmek için doktoruna danıştı. Doktorunun onay vermesi ile 2021 yılının şubat ayında ameliyat olup, ardından 16 kür kemoterapi alan Buket öğretmen, sadece bir dönem boyunca öğrencilerinden uzak kaldı.

O GÜNLERDE OKUMA YAZMAYI ÖĞRETTİ

Kemoterapinin bitmesiyle öğrencilerine kavuşan Bolluk, geçirdiği ameliyatları da öğrencilerinden kopmamak için yarıyıl tatillerine denk getiriyor. Kanser teşhisi aldığı sırada şu anda 3. sınıfta okuyan öğrencilerinin henüz 1. sınıfı okuduklarını anlatan Bolluk, "Teşhis aldığımda pandemi dönemi olduğu için eğitim-öğretime uzaktan devam ediyorduk. Doktorum da müsaade edince öğrencilerime ekran karşısından okuma-yazmayı öğrettim" diye konuştu.

Halen kontrollerinin devam ettiğini anlatan Buket Bolluk, "Elbette istesem istirahat alabilirim. Şu anda plastik cerrahi ameliyatlarım devam ediyor. 4 ameliyat oldum, 5. ameliyatı olacağım ama bu ameliyatları da öğrencilerimden kopmamak için özellikle yarıyıl tatillerine denk getiriyorum" dedi.