Öğrencilerin yemeği yine öğrencilerden

Turizm sektörüne otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında ara eleman yetiştiren Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 ilçe ve il merkezinde eğitim gören 4 bin 800 öğrencinin öğle yemeği ihtiyacını karşılıyor.

Öğrenciler, okulun 414 metrekare uygulama mutfağında, şeflerinden mesleklerinin tüm detaylarını öğrenirken, hazırladıkları 3 çeşit yemeği de farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.