Öğrencilerin yemeği yine öğrencilerden
Yozgat'ta 4 bin 800 öğrencinin öğle yemeğini yine öğrenciler pişiriliyor.
Turizm sektörüne otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında ara eleman yetiştiren Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 ilçe ve il merkezinde eğitim gören 4 bin 800 öğrencinin öğle yemeği ihtiyacını karşılıyor.
Öğrenciler, okulun 414 metrekare uygulama mutfağında, şeflerinden mesleklerinin tüm detaylarını öğrenirken, hazırladıkları 3 çeşit yemeği de farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.
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