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Öğrenci servisi kaçırıldı... Polis her yerde zanlıyı arıyor
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04 Ocak 2024 Perşembe 14:50:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 14:50:00

Öğrenci servisi kaçırıldı... Polis her yerde zanlıyı arıyor

Kaynak: AA

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Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.

Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : kadıköy öğrenci servis
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