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13 Eylül 2023 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 07:24:00

Oğluyla okul arkadaşı

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41 yaşındaki Tuba Canbilen, sınav kaygısı yaşayan oğlu Muhammet Çağrı ile birlikte üniversite sınavına girdi. Bilinçaltı terapisti kadın, cesaret vermek için çabaladığı oğluyla aynı üniversiteyi kazandı.

41 yaşındaki Tuba Canbilen, sınav kaygısı yaşayan oğlu Muhammet Çağrı ile birlikte üniversite sınavına girdi. Bilinçaltı terapisti kadın, cesaret vermek için çabaladığı oğluyla aynı üniversiteyi kazandı.

SINAVA HİÇ HAZIRLANMADI

Konya'da kaygısını yenmesi için oğluyla üniversite sınavına giren 41 yaşındaki Tuba Canbilen, çocuğuyla aynı fakültede öğrenim görecek. Yıllar öncesinden kalan bilgileriyle girdiği sınavdan aldığı puanın üniversiteye yerleşmesi için yeterli olduğunu öğrenen 2 çocuk annesi Canbilen, aktif iş hayatına rağmen çevresinin de ısrarıyla tercih yapmaya ikna oldu.

SOSYOLOJİYİ BURSLU KAZANDI

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü burslu kazanan Canbilen, aynı fakültede enerji yönetimi bölümünü kazanan 18 yaşındaki oğlu Muhammet Çağrı Bolu ile üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilinçaltı terapisti olan Canbilen, "Oğlumun en iyi okul arkadaşım olacağına eminim" dedi.

Muhammet Çağrı Bolu "Annemin motivasyon diye değerlendirdiği şey bana ters etki yapar diye düşünüyordum ama sonradan eğlenceli bir hal aldı. Ben ailemle aynı şehirde bile okumak istemiyordum ama her şey bir anda gelişti. Şimdi çok mutluyum" dedi.

Etiketler : Tuba Canbilen Muhammet Çağrı Bolu Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi
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