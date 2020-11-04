Oflu Hoca tiplemesiyle tanınan Çetin Altay film için sakallarını kesmiyor

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çetin Altay, “Oflu Hoca’nın devam filminin çekimlerine başlayacağız. Bu nedenle sakallarımı kesmiyorum, koruyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca’dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz” dedi.