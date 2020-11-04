04 Kasım 2020 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 15:14:00
Oflu Hoca tiplemesiyle tanınan Çetin Altay film için sakallarını kesmiyor
‘Oflu Hoca' tiplemesiyle bilinen Çetin Altay, üç ayrı filmin hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çetin Altay, “Oflu Hoca’nın devam filminin çekimlerine başlayacağız. Bu nedenle sakallarımı kesmiyorum, koruyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca’dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz” dedi.
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