  • BIST
    1173.34
  • Dolar
    8,4622
  • Euro
    10,0281
  • Altın
    525,5790
İstanbul
14 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, 14 saat sonra suskunluğunu bozdu
Süt fabrikasındaki rezaletle ilgili bakanlık düğmeye bastı
Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi tepkisi: Oyunu bozulmuştur
Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! İnsan üzerinde denendi
Yunanistan bir kez daha karantinaya giriyor
Fransız malına boykot işe yaradı... Macron'dan flaş hamle
Başkan Erdoğan'dan flaş İzmir açıklaması
Milli gururumuz TB2 SİHA, yeni imajıyla büyük beğeni aldı
Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü
Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
Sağlık Bakanı vekilleri azarladı: Terk edin burayı
Marmara Denizi'nde İstanbul'u sallayan deprem
Fransız Macron'un ifade özgürlüğü de bu kadar olur!
Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs kısıtlamaları başladı!
İngiltere'de karantina dönemi başlıyor
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Dışişleri'nden Fransa'nın 'Bozkurtlar' hareketi kararına tepki
ABD Başkanlık seçimlerini kim kazandı?
'Geleceğe nefes' rekor kıracak
Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı
04 Kasım 2020 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 15:14:00

Oflu Hoca tiplemesiyle tanınan Çetin Altay film için sakallarını kesmiyor

ABONE OL

‘Oflu Hoca' tiplemesiyle bilinen Çetin Altay, üç ayrı filmin hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çetin Altay, “Oflu Hoca’nın devam filminin çekimlerine başlayacağız. Bu nedenle sakallarımı kesmiyorum, koruyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca’dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz” dedi. 

Etiketler : Oflu Hoca Çetin Altay sakal film devam filmi
Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber...

Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber...
Çevremin dörtte biri korona

Çevremin dörtte biri korona
Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak
Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum

Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum
Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz

Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz
Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
Beyaz bir sayfa

Beyaz bir sayfa
Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER