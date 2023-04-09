VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
Kılıçdaroğlu'na PKK'dan destek
Times Meydanı'nda İsrail'in saldırıları protesto edildi
ODTÜ'de online sınava başörtü yasağı
Kentsel dönüşümü durduran CHP'ye isyan!
Avcılar'da inşaat alanında çökme oldu, 5 işçi göçük altında kaldı
09 Nisan 2023 Pazar 07:40:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 07:40:00

ODTÜ'de online sınava başörtü yasağı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan online sınavlar öncesi tepki çeken bir karar alındı.

Depremler sonrası üniversiteler, uzaktan eğitimin yanı sıra hibrit eğitim modelini başlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi tepki çeken bir karar alındı.

"KULAK GÖRÜNSÜN"

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" dedi. Yönergede, "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm olarak sunuldu. 28 Şubat dönemini hatırlatan karar büyük tepki çekti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Karar sonrası ODTÜ Rektörlüğü, sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığını belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ODTÜ; 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Gerekli soruşturmanın başlatılmıştır."

ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından yayınlanan özür metninde, "Online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören standartlara atıf yapılan açıklama yanlış anlaşılmalara yol açmıştır, özür dileriz. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır" denildi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Skandal karara ODTÜBİRDER 'de tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Etiketler : odtü online sınav başörtüsü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX