ODTÜ'de online sınava başörtü yasağı

Depremler sonrası üniversiteler, uzaktan eğitimin yanı sıra hibrit eğitim modelini başlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi tepki çeken bir karar alındı.

"KULAK GÖRÜNSÜN"

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" dedi. Yönergede, "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm olarak sunuldu. 28 Şubat dönemini hatırlatan karar büyük tepki çekti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Karar sonrası ODTÜ Rektörlüğü, sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığını belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ODTÜ; 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Gerekli soruşturmanın başlatılmıştır."

ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından yayınlanan özür metninde, "Online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören standartlara atıf yapılan açıklama yanlış anlaşılmalara yol açmıştır, özür dileriz. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır" denildi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Skandal karara ODTÜBİRDER 'de tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığını açıkladı.