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Ödemeler bugün yapılacak... Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
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29 Aralık 2023 Cuma 00:54:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 00:54:00

Ödemeler bugün yapılacak... Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye

Kaynak: TRT Haber

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Çalışan emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün banka hesaplarına yatırılacak.

Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çalışan emeklilerin 5 bin lira tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

Etiketler : emeklilere destek 5 bin lira banka hesapları
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