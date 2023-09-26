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26 Eylül 2023 Salı 22:10:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 22:10:00

Oda TV'nin Bakan Şimşek'e yönelik iddialarına yalanlama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda TV'nin Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarını yalanladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, hiçbir zaman Kalyon Holding'de çalışmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oda TV'nin "Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi" başlıklı haberindeki iddialar yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Oda TV internet sitesinde akşam üzeri yayınlanan "Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi" başlıklı haberin Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili kısmı gerçeği yansıtmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler : Hazine Bakanı Mehmet Şimşek yalanlama Kalyon Holding Oda TV
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