Oda TV'nin Bakan Şimşek'e yönelik iddialarına yalanlama

Oda TV'nin "Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi" başlıklı haberindeki iddialar yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Oda TV internet sitesinde akşam üzeri yayınlanan "Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi" başlıklı haberin Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili kısmı gerçeği yansıtmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.