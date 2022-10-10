HDP'nin provokasyonuna Türk Tabipler Birliği'nden destek!

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10 Ekim 2022 Pazartesi 12:26:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 12:26:00

Öcalan'a özgürlük sloganları atan HDP'lilere Türk Tabipler Birliği'nden destek

Kaynak: Yeni Şafak

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Terör örgütü sözcüsü gibi hareket eden Türk Tabipler Birliği PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük sloganlarına destek verdi. CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşinin Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etmesine sessiz kalan TTB, geçtiğimiz günlerde Hakkari'de gerçekleştirilen Öcalan'a özgürlük yürüyüşünde yaralanan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e sahip çıktı. TTB, terör destekçisi Eksik'e işkence yapıldığını iddia etti.

Terör örgütü sözcüsü gibi hareket eden Türk Tabipler Birliği PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük sloganlarına destek verdi. CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşinin Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etmesine sessiz kalan TTB, geçtiğimiz günlerde Hakkari'de gerçekleştirilen Öcalan'a özgürlük yürüyüşünde yaralanan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e sahip çıktı. TTB, terör destekçisi Eksik'e işkence yapıldığını iddia etti.

CHP'lilerin Şemdinli'de doktora saldırmasına sessiz kalan TTB, Öcalan'a özgürlük sloganı atan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e sahip çıktı. Teröre açıktan desteğini her fırsatta dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK destekçilerine bir kez daha arka çıktı. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör destekçisi Eksik'e işkence yapıldığı iddia edildi.

'YAPILAN İŞKENCEDİR'

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Meslektaşımız ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e yapılan işkencedir. İşkenceyi sıradanlaştıran cezasızlık uygulamalarının önüne geçmek, etkili bir soruşturma ve sorumlulara gerekli yaptırımlarla mümkündür. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz".

Terörle arasına mesafe koyamayan TTB'ye sosyal medyadan tepkiler ise sürüyor.

Etiketler : PKK elebaşı Öcalan chp dhp Türk Tabipler Birliği
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