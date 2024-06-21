Diyet ve egzersizle tam 6 kilo verdi

Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı.

FİZİK TEDAVİYE BAŞLADI

Dikkatli'nin fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.

HER GÜN EGZERSİZ YAPTI

Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi ve ideal kilosuna ulaştı. Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, 3,5 kiloya düştü.

6 KİLO VERDİ



Şiraz'ın kısırlaştırma ameliyatının ardından düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 9,5 kiloya ulaştığını belirten Denli, bunun üzerine spor ve diyete başlandığını kaydetti.

Denli, "Şiraz hareket etmeyi sevmiyor, oyun oynamayı da sevmiyor, sadece oyunları izlemeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da fazlaca kilosu oluştu. Fazla kiloya bağlı yürüme zorluğu, hatta solunum problemleri yaşamaya başladı. Tetkiklerinde herhangi bir problem olmayınca Şiraz'ı diyete aldık, pilates yaptı ve yüzdürdük." diye konuştu.

HAFTADA 3 GÜN YÜZDÜ

"Şiraz haftanın beş günü egzersiz yaptı, 2-3 gün yüzdük. Şu anki kilomuz ideal. Şiraz biraz problemli bir öğrenci, asosyal bir kedi, biraz da asi. Ailesi beslenmesine dikkat etmezse, hareket kısıtlılığı başlarsa tekrar kilo alabilir, bunun için de kontrollerimiz ara ara devam edecek."

TABURCU OLMADI MEZUN OLDU

Kedi ve köpekler için "taburcu" kelimesini değil de "mezun" kelimesini kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taburcu kelimesi 'hastaydı, iyileşti' gibi; bu negatif düşünceyi kabul etmek istemiyoruz. Engelli hayvanlarla da ilgileniyoruz, ağır vakalarımız var. Aslında onların da hayata tutunması için mutlu olmalarına ihtiyacınız var. Buradan baktığınızda aslında bazen yürümeyi, bazen oyun oynamayı, hatta görmeyi bile sonradan öğreniyorlar. Aslında onların hayata ikinci kez başladıkları nokta oluyor. O yüzden de yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz."