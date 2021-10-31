O terörist Erivan'da

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31 Ekim 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 10:02:00

Türkiye'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın üçüncü ülkeye sınır dışı edilmesine tepki

Kaynak: Akşam Gazetesi

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ABD, 1982'de Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı kalleşçe katleden terörist Sasunyan'ı Ermenistan'a gönderdi. Terörist, ‘evinden' mutluluk pozu verdi. Ankara, ABD'yi ‘terörizme taviz vermekle' suçladı.

ABD, 1982'de Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ı üçüncü bir ülkeye gönderdiğini duyurdu. Karara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç sert tepki gösterdi: "Terörizme taviz veren vahim bir hata, kınıyoruz."

Ermeni haber sitesi Nouvelles d'Arménie, ABD'de 39 yıl sonra serbest bırakılan terörist Hampig Sasunyan'ın Ermenistan'da olduğunu yazdı. Haberde Sasunyan, "ABD'de tutuklu bulunan en eski Ermeni siyasi tutuklu" olarak" nitelendi. Habere göre Sasunyan önceki akşam Ermeni halkına hitaben mesaj yayınladı. Ermeni terörist "serbest bırakıldığını ve Ermenistan'da bulunduğunu" söyledi.

TERÖRİST: SONUNDA EVİMDEYİM

Sasunyan, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili yurttaşlarım, size Ermenistan'dan büyük bir sevinçle yazıyorum. Yaklaşık 40 yıl sonra Ermeni toprağında olmanın, Ermeni suyunu içmenin ve havasını solumanın onurunu bir aile ortamında hissediyorum (...) Sonunda evdeyim." Ankara, teröristin serbest bırakılarak Ermenistan'a gönderilmesine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yazılı cevap verdi.

Etiketler : Los Angeles Başkonsolosu Ermenistan ABD Sasunyan Kemal Arıkan
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