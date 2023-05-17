VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Güçlü desteğinize güveniyorum
PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı
Tetikçi Batı medyasından geri vites
CHP karıştı! Seçim gecesinin perde arkası ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, si...
MİT'ten Suriye'de operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi
17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:32:00

‘O şimdi mutlu'

ABONE OL

Engelliler haftasında özel bireyler için yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Ankara'da da asker olmayı hayal eden engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. 'O şimdi asker' yazılı pelerinleri takan gençler büyük mutluluk yaşadı.

Engelliler haftasında özel bireyler için yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Ankara'da da asker olmayı hayal eden engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. 'O şimdi asker' yazılı pelerinleri takan gençler büyük mutluluk yaşadı.

AİLELERİ DE GURURLANDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Kumpınar Kültür Merkezi'nde organize edilen programa, engelli 11 genç ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.

TERHİS BELGELERİ OLACAK

'O şimdi asker' yazılı pelerinlerini takarak eğlenen gençler büyük mutluluk yaşadı. Ellerine kına yakılan gençler, eğlencenin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na uğurlandı. Gençler, temsili askeri eğitimin ardından yemin ederek terhis belgelerini alacak.

DUYGULANDIRAN YEMİN

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda temsili askerlik uygulamasına katılan özel gençler düzenlenen törenle yemin etti. Törende dönem arkadaşları adına bir konuşma yapan Piyade Er Osman Şahin, "Her Türk gencinin yaşadığı bu heyecanı bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Etiketler : Duygulandıran yemin O şimdi asker 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Serhat Oğuz
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Aşkını haykırdı

Aşkını haykırdı
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX