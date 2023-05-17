‘O şimdi mutlu'

Engelliler haftasında özel bireyler için yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Ankara'da da asker olmayı hayal eden engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. 'O şimdi asker' yazılı pelerinleri takan gençler büyük mutluluk yaşadı.

AİLELERİ DE GURURLANDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Kumpınar Kültür Merkezi'nde organize edilen programa, engelli 11 genç ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.

TERHİS BELGELERİ OLACAK

'O şimdi asker' yazılı pelerinlerini takarak eğlenen gençler büyük mutluluk yaşadı. Ellerine kına yakılan gençler, eğlencenin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na uğurlandı. Gençler, temsili askeri eğitimin ardından yemin ederek terhis belgelerini alacak.

DUYGULANDIRAN YEMİN



Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda temsili askerlik uygulamasına katılan özel gençler düzenlenen törenle yemin etti. Törende dönem arkadaşları adına bir konuşma yapan Piyade Er Osman Şahin, "Her Türk gencinin yaşadığı bu heyecanı bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.