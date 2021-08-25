O maç gerçekten de gösteri çıktı!

O maç gerçekten de gösteri çıktı! Haliç'teki tenis kortunun yerinde yeller esiyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta eşiyle karşılıklı tenis oynadığı görüntüler hafızalarda henüz tazeyken, gençlerin kullanımına açılacağı söylenen o tenis kortunun yerinde şimdilerde yeller esiyor.

İmamoğlu ile eşinin 19 Mayıs'ta yaptığı gösteri maçı gerçekten de gösteri çıktı. Adeta verilmek istenen siyasi mesaj verildi ve kortun artık gereği kalmadı.

Haliç'in ortasına kurulan tenis kortu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda tanıtılmıştı. Ancak tüm İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı vadedilen kortun son hali ise tepki çekti.

Öte yandan kıyıya bağlanan kortun üzerinde sahanın olmadığı ve Haliç'in silüetini çirkinleştirdiği görülüyor.

Yaşananların ardından duruma tepki gösteren vatandaşlar ise, "Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptırdınız?" ifadelerini kullandı.