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25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30:00

O maç gerçekten de gösteri çıktı! Haliç'teki tenis kortunun yerinde yeller esiyor

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Haliç'in üstüne yüzen tenis kortu yaptıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk maçı da eşiyle birlikte yapmıştı. Ardından da kortun İstanbullu gençlerin kullanımına açık olduğu ifade edilmişti. Şimdilerde, tek seferlik olduğu ortaya çıkan o kortun yerinde yeller esiyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta eşiyle karşılıklı tenis oynadığı görüntüler hafızalarda henüz tazeyken, gençlerin kullanımına açılacağı söylenen o tenis kortunun yerinde şimdilerde yeller esiyor.

İmamoğlu ile eşinin 19 Mayıs'ta yaptığı gösteri maçı gerçekten de gösteri çıktı. Adeta verilmek istenen siyasi mesaj verildi ve kortun artık gereği kalmadı.

Haliç'in ortasına kurulan tenis kortu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda tanıtılmıştı. Ancak tüm İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı vadedilen kortun son hali ise tepki çekti.

Öte yandan kıyıya bağlanan kortun üzerinde sahanın olmadığı ve Haliç'in silüetini çirkinleştirdiği görülüyor.

Yaşananların ardından duruma tepki gösteren vatandaşlar ise, "Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptırdınız?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İBB Başkanı İmamoğlu 19 Mayıs tenis Haliç
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