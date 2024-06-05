O artık eczacı
Bayrampaşa'da uzun süre belediye başkanlığı görevini üstlenen Atila Aydıner, son seçimlerde aday olmamıştı.
Tecrübeli siyasetçi, belediye başkanlığı defterinin kapanmasının ardından eczacılık mesleğine geri döndü.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Atila Aydıner'i eczanesinde ziyaret ederek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ömer Arısoy, "Atila Aydıner ağabeyi Bayrampaşa'daki eczanesinde ziyaret ettim. Değerli başkanımı özlemişim, nezaketi ve ilgisi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.