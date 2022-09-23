Doğudan batıya etkili diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi ile başlayan bir haftalık turu, New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarıyla sona erdi. Erdoğan, 15 Eylül'de ulaştığı Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Erdoğan ertesi gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD'DE YOĞUN TRAFİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Türkevi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. BM Genel Merkezi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Erdoğan ayrıca FIFA Başkanı Gianni İnfantino'yu Türkevi'nde kabul etti. Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda ile görüştü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir araya geldi. SETA'nın düzenlediği ABD'li bazı düşünce kuruluşlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Erdoğan, ABD'li senatörler Lindsey Graham, Chris Coons ve James Risch'i de kabul etti.

NEW YORK TIMES'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: SAVAŞIN KÜRESEL HASARINI HAFİFLETİYOR

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz etti. Erdoğan'ın, Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı vurgulandı. Haberde Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.