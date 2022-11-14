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14 Kasım 2022 Pazartesi 07:51:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 07:51:00

NY Times'tan alçak başlık! İstiklal'deki saldırı üzerinden Türkiye'ye kinlerini kustular

Kaynak: Sabah

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ABD merkezli New York Times gazetesi, İstiklal Caddesi'ndeki gerçekleştirilen hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini bir kez daha gösterdi. Gazete, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yaptı. Gazete ilgili haberinde "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca; koronavirüs pandemisindeki turizm ile patlama arasında ilinti kurarak 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi. Yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan New York Times, paylaşımında "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." denildi.

Bu paylaşımdan rahatsız olan kullanıcılar, "Bu nasıl turizm merkezli bir söylemdir?", "Sadece turistler mi? Nasıl bir bakış açısı?", "Böyle düşmanca bir haber yazılabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Amerikan merkezli gazete yeni paylaşımıyla bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." ifadelerinde bulundu.

New York Times, yürüttüğü 'turizm' algısını devam ettirerek bir tweet daha attı. Bu kez paylaşımını daha da detaylandırarak, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." demesi tepkilere neden oldu.

TÜRKİYE PANDEMİDEN SONRA TURİZM'DE HEDEFLERİNE ULAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı veriler, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının korona salgını öncesi dönemdeki seviyeleri yakaladığını ortaya koymuştu.

Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi 23 milyon 30 bin 209 yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128 arttığı görüldü. 2019'un ilk yedi ayında Türkiye'yi 24,7 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

GAZETEYE TEPKİ YAĞDI

Pek çok okuyucu, NY Times'ın attığı başlıklara tepki göstererek '11 Eylül 2001'deki saldırıda böyle bir manşet yazar mıydınız?' diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : NY Times New York Times TURİZM İstanbul Beyoğlu
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