VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
"Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoru...
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Sosyal medya fenomeni Öz çifti hakkında soruşturma
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
NATO: Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var
28 Kasım 2023 Salı 14:08:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 14:08:00

"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-6 Aralık arasında Çanakkale ve Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı"nın başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın amacının, "katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek" olduğu belirtildi.

Buna göre, tatbikata, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birliklerin yanı sıra dost ve müttefik 15 ülkeden unsurlar ve gözlemci personel katılım sağlayacak.

Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin de (SNMCMG-2) iştirak edeceği tatbikatın basın brifingi, yarın saat 10.00'da Çanakkale Deniz Müzesi'nde icra düzenlenecek. Saat 14.00'te ise Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde savunma sanayi firmalarının sergi, sunum ve fiili gösterimleri yapılacak.

Etiketler : nusret 2023 davet tatbikatı çanakkale saros körfezi
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX