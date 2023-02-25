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25 Şubat 2023 Cumartesi 15:56:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 15:56:00

Nurdağı'ndaki 1280 geçici konutun inşasında son aşamaya gelindi

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen 1280 geçici yaşam alanında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yığma tuğla ile inşa edilen 1280 geçici konutla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında konutlara ilişkin videoya da yer veren Kurum, "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremlerin hemen ardından kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, geçici barınma alanlarının inşasında da son aşamaya gelindiği bildirildi.

Bakanlığa bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdür Yardımcısı Alim Kaplaner de konutlara ilişkin bilgi vererek, "Geçici yaşam alanlarımızda minimal ölçülerde bir ailenin kullanabileceği tüm ihtiyaçlar olacak. Sıcak bir ortamda yaşayacaklar. Sıcak suları akacak, tuvaleti, banyosu, mutfağı, salonu ve yatak odası var. En kısa sürede hazırlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : nurdağı konut murat kurum

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