Nurdağı'nda kurulacak geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği ilçede, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının yapımı için çalışma yürütülüyor.

Emlak Konut Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, gazetecilere, ilçede yaklaşık 2 bin 150 prefabrik ve yığma binanın alt yapısı ile 528 anahtar teslim tefrişatını yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların ilk etabına zemin etüdü ile başladıklarını anlatan Çiftçi, "Yığma yapılarla ilgili statik hesap raporlarımızı hazırladık. Bu yapılar, betonarme taşıyıcılar üzerine inşa ediliyor." dedi.

Yapıların tamamen güncel afet yönetmeliğine uygun şekilde projelendirildiğini dile getiren Çiftçi, şu an yapılarda sıva ve çatı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Geçici barınma alanlarını en kısa sürede depremzedelere teslim edeceklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kampüslerde aş evleri, sosyal tesis, anaokulu, kitap kafe, çocukların oynayacağı çocuk oyun alanları tasarlanıyor. İnsanların burada kalıcı konutlarına geçene kadar ne ihtiyaçları varsa o şekilde yapılmış olacak. Buradaki evler 25 metrekare. İçerisinde mutfağı, banyosu, yatak odası, bir evde insanların neye ihtiyacı varsa biz o şekilde hazırlayarak veriyoruz. İnsanlar burada rahat bir şekilde yaşayabilecekler."