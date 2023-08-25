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25 Ağustos 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 12:00:00

Nurdağı'nda 26 bloktan oluşan kalıcı konut projesinde kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı devam eden kalıcı konutların inşası 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Yeni Bademli Mahallesi'nde 24 Şubat'ta temeli atılan 26 blok ve 456 konuttan oluşan projede 15 blokun kaba inşaatı bitti, 11 blokta ise çalışmalar sürüyor.

Proje Koordinatörü Zeki Karademir, projede kaba imalatın yüzde 70 seviyesinde tamamlandığını söyledi.

İnce imalatın da son hızla devam ettiğini anlatan Karademir, "Toplamda 15 blokumuzun kaba inşaatı bitti, 11 blokta çalışmalar devam ediyor. Bütün blokların temelleri atıldı. İnce imalatlarda da 7 blokta aynı çalışmalarımız devam etmekte." dedi.

Karademir, çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini kaydetti.

Binalarda montaj işlemlerinin yapıldığını aktaran Karademir, "Bizim sözleşme süremiz var. Sözleşme kapsamında işi bitirmeye çalışıyoruz. Bütün gayretimizle en kısa sürede depremzedelere dairelerini teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bu niyetle de gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Dairelerin 3+1 ve 2+1 şeklinde olduğunu ifade eden Karademir, şöyle konuştu:

"4 tip blokumuz var. Zemin artı üç kattan oluşuyor. Ayrıca bodrum katlarımız var. Depreme son derece dayanaklı olan tünel kalıp sistemi kullanıyoruz. Ağırlıklı olarak 3+1 dairemiz var. Bazı bloklarımızda 2+1 dairelerimiz de mevcut. Dairelerimiz 105 ve 85 metrekare olarak tasarlandı. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Etiketler : nurdağı inşaat konut
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