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25 Şubat 2023 Cumartesi 20:08:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 20:08:00

Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan bazı binalarla ilgili tutuklu sayısı 29'a yükseldi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a çıktı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalara yönelik, kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Emine Erkenez, Ahmet Tekin, Ali Şahin, Halil Fatih Aksürmeli, İsa Atmaca, İsmet Yaltırık, Mehmet Ali Çakır, Muhammet Ali Akan, Muzaffer İymen, Oktay Nabioğlu, Seda Güner, Selahittin Şeyhismailoğlu, Seyfettin Kılıç, Seyfullah Orhan, Tuncay Kenvancıoğlu, Vedat Aşiroğlu, Veysi Tekin, Ersin Özay, Turan Şimşek, Nevzat Bol, Volkan Reşit Özcan, Hüseyin Erdoğan, Şahin Bozkurt, Şükrü Kan, Mehmet Fatih Sayar, Cafer Okuducu, Hamza Akar, Yunus Kaya ve Ökkeş Kavak tutuklandı.

ADIYAMAN'DA DEPREM SORUŞTURMASI: 2 TUTUKLAMA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği "2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ"nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş deprem

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