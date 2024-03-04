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04 Mart 2024 Pazartesi 20:41:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 20:41:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere siyonist rejimi yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili'nde “İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18. Genel Kurulu”nda konuştu. Filistin ve Gazze konusunda önemli mesajlar veren Kurtulmuş İsrail'in ve Netanyahu'nun vahşet ve soykırım politikasına ilişkin, "Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili'nde "İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18. Genel Kurulu"nda konuşuyor.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İslam Dünyasının önümüzdeki dönemde çok yoğun ve çok güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olmasına gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız.

Detaylar geliyor...

Etiketler : İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi nUMAN KURTULMUŞ TBMM BAŞKANI
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