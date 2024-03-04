TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere siyonist rejimi yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili'nde “İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18. Genel Kurulu”nda konuştu. Filistin ve Gazze konusunda önemli mesajlar veren Kurtulmuş İsrail'in ve Netanyahu'nun vahşet ve soykırım politikasına ilişkin, "Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:
İslam Dünyasının önümüzdeki dönemde çok yoğun ve çok güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olmasına gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız.
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