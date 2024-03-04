TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere siyonist rejimi yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili'nde "İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18. Genel Kurulu"nda konuşuyor.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İslam Dünyasının önümüzdeki dönemde çok yoğun ve çok güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olmasına gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız.

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