Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biz seçimi bir kere her halükarda 2023'ün Haziran ayında olacak. Erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Biz parti olarak da her zaman seçime hazır vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde, haftanın her günü arkadaşlarımız sahada çalışmaya devam ediyor. Bakanlarımız, partimizin genel başkan yardımcıları, zaten Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, sürekli sahada farklı illeri dolaşarak hem teşkilatlarımızı hazır hale getiriyoruz hem vatandaşlarımız arasında isteklerini, taleplerini, beklentilerini, tenkitleri varsa bunları dinliyoruz. Toplumun farklı kesimlerine dokunarak 2023'ün hazırlıklarını, hemen ardından gelecek olan 2024'ün hazırlıklarına başlamış vaziyetteyiz.

Pandeminin ilk döneminde hakikaten bu anlamda çok dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye çalıştık. Ama hemen arkasından gelen kongre süreçleri, özellikle her hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımızın bir yada iki ilde yapmış olduğu programlar, toplu açılışlar, yine bizlerin her hafta birkaç ilde yaptığımız bu çalışmalar tabii ki doğal olarak çok geniş kitlelerle temas imkanı oluyor. Tedbirleri elden bırakmadan maskeye ve hijyen şartlarına dikkat edilerek çalışmalar sürdürülmeye gayret ediliyor. Çünkü nihayetinde hangi tedbiri alırsanız, hangi yüksek teknolojiyi kullanırsanız kullanın sonuçta siyasetin malzemesi insan olduğu için sadece siyasetçi bakımından söylemiyorum. Siyasetçinin de bire bir irtibatlı olacağı halkımızdır. Ayağına gitmek, görüşlerini almak, onlarla birlikte Türkiye'nin gündemini değerlendirmek siyasette bize motivasyon veren unsurlar aynı zamanda. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz.

İstanbul sadece bizim için değil bütün siyasi partiler için Türkiye'nin her döneminde en önemli illerimizin başında geliyor. İstanbul sadece kendisinden ibaret değil, bir şekilde oradaki toplumsal yapının kompozisyonu dolayısıyla Türkiye'nin de özeti gibi. Her mahallesinde, her semtinde Türkiye'nin farklı yerlerinden insanların bulunması mümkün. Farklı toplumsal gruplardan insanların olduğu bir mega kentimiz, bir dünya başkenti. Dolayısıyla İstanbul'daki çalışmalarımızı başından beri çok önemli, değerli buluyoruz. Bütün kademelerimiz, hem partimizin ana kademesi hem kadın kolları hem gençlik kolları, şu anda yapmaya çalıştığı arkadaşlarımızın 2023'ün son hazırlığını yapmak. Bu hafta sonu kadın kollarımız yine Kızılcahamam'da bir kamp içerisinde olacak. Mahalle başkanlarımıza, meclis üyelerimize kadar bütün teşkilatlarımızı seçime hazır hale getirmek ve bu anlamdaki eksiklerimiz neyse, kusurlar neyse bunları kısa sürede tamamlayarak yolumuza devam etmek durumundayız. İki üç hafta evvel yaptığımız İstanbul'da sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı İl Danışma Meclisi çok büyük bir motivasyon sağladı. Orada tekrar çok güçlü bir şekilde teşkilatımızın var olduğunu gördük, çok yüksek enerjisi olduğunu gördük. Aynı şekilde büyük bir motivasyonla 2023'e ve 2024'e hazırlandığını gördük. Her yerde, her mahallede, her sokakta var olarak, bire bir insanlarla ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye çalışarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Hep şunu söylüyoruz konuşmalarımızda, şimdiye kadar seçimlere girip girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkmak, Cumhurbaşkanımız için konuşuyorsak her girdiği seçimden galip olarak çıkmış olmak önemlidir. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Sıralarsanız bunun birinci nedeni gönüllere girmeyi başarabilmektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin en büyük başarısı ise buradadır. Şimdi 2023'ün kapısını açacak olan anahtarsa, gönüllerine girmeyi başardığınız vatandaşlarımızın gönüllerinden düşmemeyi başarmaktır. Bu çok daha zor bir iştir. Çok daha büyük emek ister, tevazuuyla, gayretle, istekle her anında milletimizin yanında olmayı başarmaktan geçer. Ana strateji olarak bir şey söyleyecekseniz gönüllerine girdiğiniz vatandaşımızın gönlünden düşmemeyi başarırsak 2023'ü kolaylaştıracağımızı düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...